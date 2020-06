속보[아시아경제 김가연 기자] 7일 인천 계양구는 관내 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 44번 확진환자가 추가 발생했다고 밝혔다.

신규 환자는 병방동에 거주하는 2005년생 남성으로 43번 확진자 가족(부천 쿠팡 직원)이다.

계양구는 역학 조사 중으로 추후 동선 등을 게시할 예정이라고 밝혔다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr