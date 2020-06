9일부터 기업·금융·자본시장 데이터 4450만건 무료 이용

비외감법인 정보 58만건 최초 무료 공개

[아시아경제 김효진 기자] 금융 소비자 등이 오는 9일부터 금융당국과 금융 공공기관들이 보유한 기업ㆍ금융ㆍ자본시장 관련 데이터 4450만건을 무료로 이용할 수 있게 된다.

금융위, 금융감독원, 예금보험공사, 산업은행, IBK기업은행, 신용보증기금, 예탁결제원, 자산관리공사, 주택금융공사, 서민금융진흥원이 가진 금융 데이터가 대상이다.

금융위원회는 공공데이터포털을 통해 응용프로그램인터페이스(API) 방식으로 이 같은 규모의 금융공공데이터를 외부에 전면 개방하는 서비스를 9일 시작한다고 8일 밝혔다.

공개되는 데이터는 통합기업ㆍ통합금융회사ㆍ통합공시ㆍ통합자본시장ㆍ통합국가자산공매 등 5개 핵심분야 테마정보 50개 서비스, 5500개 항목이다. 금융위 등 금융공공기관이 보유한 방대한 데이터를 연계 및 융복합화ㆍ표준화한 빅데이터다.

통합기업 정보 중 약 58만건의 비외감법인 정보는 이번에 최초로 무료 공개된다. 비외감법인은 외부감사법상 회계감사를 받지 않는 기업으로 금감원 전자공시시스템(DART) 게시 대상이 아니다.

통합기업 정보에는 지배구조ㆍ재무정보 등이 담겨있다. 통합공시 정보를 통해선 기업 영업 현황, 유가증권 정보 등을 확인할 수 있다.

금융사 기본ㆍ재무ㆍ통계 정보(통합금융회사), 유가증권 종류별 발행ㆍ거래정보(통합자본시장정보), 국유재산 정보 및 고객거래 정보(통합국가자산공매정보)도 파악할 수 있다.

금융부문의 공공데이터는 다른 분야에 비해 보수적인 업무 관행 등으로 개방이 다소 부진했다는 게 금융위의 판단이다. 금융위는 이에 따라 지난해 7월부터 9개 금융 공공기관과 함께 금융공공데이터 개방 사업을 진행했고 올 4월 시범서비스를 시작했다.

시범서비스 이후 이달 3일까지 오픈 API 신청은 871건, 사용은 4만6700여건으로 집계됐다. 금융위는 신용정보사, 신규 핀테크(금융기술) 기업, 연구기관 등 데이터 시장 참여자 모두에게 관심이 높았다고 평가했다.

'데이터3법' 통과에 따른 가명정보처리, 빅데이터 시장 출현, 공공ㆍ민간부문의 이종 데이터 결합 등 데이터경제 시대가 도래하는 가운데 금융공공데이터가 핵심적인 역할을 할 것으로 금융위는 기대한다.

금융위는 금융공공데이터 개방 시스템 고도화와 함께 한국거래소ㆍ금융투자협회ㆍ보험협회ㆍ여신금융협회ㆍ저축은행중앙회 등으로의 개방기관 확대를 추진할 방침이다.

