'허리케인' 영탁 "'꼰대인턴' 촬영장에 임영웅이 커피차 보내…예뻐 죽겠다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 가수 영탁이 '미스터트롯' 출신 동료 가수들과 친분을 과시했다.

7일 방송된 TBS FM '최일구의 허리케인 라디오'에는 영탁과 박슬기가 게스트로 출연했다.

이날 방송에는 '꼰대' 직장상사 때문에 괴롭다는 청취자의 사연이 소개됐다.

이에 DJ 최일구가 "혹시 본인이 꼰대라고 느껴본 적 있냐"고 묻자 영탁은 "엄청 많다"고 답했다.

영탁은 "썰렁한 아재 개그로 웃기려고 한다. 남들이 안 웃으면 '안 웃어? 야 웃어'라면서 웃음을 강요한다"면서 "그럴 때 내 자신이 꼰대같다"고 털어놨다.

이어 청취자는 '꼰대인턴'의 OST로, 영탁이 직접 부른 '꼰대라떼'를 신청곡으로 부탁했다.

그러자 영탁은 드라마에 특별 출연하기 위해 촬영에 임했던 일화도 전했다.

그는 "첫 연기 도전이라 많이 긴장했는데 김응수 선배님, 박해진 씨 등 현장에 계신 배우 분들이 친절하게 도와주셨다"고 감사를 표했다.

계속해서 영탁은 "임영웅이 현장으로 커피차를 보냈다. 예뻐 죽겠다"면서 "장민호, 정동원, 김희재, 이찬원도 분식차를 보내줬다"고 말해 '미스터트롯' 동료들에 대한 애정을 드러냈다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr