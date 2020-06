언택트 시대, 불황 속 ‘중고거래’가 뜬다

코로나19로 중고거래 앱 시장 급성장

[아시아경제 김희윤 기자] 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 언택트 문화가 자리 잡은 가운데 비대면 중고거래 시장이 성장하고 있다.

7일 관련 업계에 따르면 코로나19에 따른 소비문화 변화에 따라 중고거래가 급증한 것으로 나타났다.

모바일 데이터 분석 플랫폼 ‘모바일인덱스’에 따르면 국내 안드로이드 스마트폰 사용자 대상 조사 결과 지난 3월 중고거래앱 월간순이용자수(MAU)가 약 492만5000명으로 전년 동월(약 298만명) 대비 65.7% 급성장했다.

동네 거래를 표방한 중고거래앱 ‘당근마켓’은 단연 시장 성장을 이끈 주역으로 손꼽힌다. 지난 4월 당근마켓 일간순이용자수(DAU)는 약 156만명으로 쿠팡(397만명)에 이어 국내 쇼핑앱 중 2위를 기록하며 11번가(137만명)와 위메프(109만명)를 앞질렀다. 당근마켓 관계자는 “중고거래 시 사기 방지 및 맞춤형 상품제안을 위한 인공지능 개발에 노력 중이다”며 “전체 직원의 절반 이상이 개발자인 만큼 IT 환경 고도화에 집중해 좀 더 편리한 서비스를 제공할 것”이라고 밝혔다.

번개장터는 올해 1분기 거래액 역대 최대치를 기록했다고 지난 2일 밝혔다. 번개장터의 1분기 거래액은 3690억원으로 전년 동기 대비 43% 증가했다. 주목할 부분은 1020세대(Z세대) 사용자 비율이 월등히 높은 점이다. 당근마켓이 17.8%, 중고나라가 26.7%인데 반해 번개장터는 37.8%로 1020세대의 지지를 얻고 있다. 번개장터 관계자는 “거래 비중이 라이프스타일 상품군인 패션과 취미에 집중된 만큼 MZ세대 마케팅에 집중하겠다”고 설명했다.

투명박스 콘셉트의 파라바라는 언택트 중고 거래를 구현한 ‘투명박스’로 각광받고 있다. 사용자가 팔고 싶은 물건을 지정된 장소의 투명박스에 넣고, 가격과 휴대폰 번호를 입력한 뒤 잠근다. 이후 살 사람이 앱을 통해 결제를 한 뒤 박스를 찾으면 해당함이 열리고 물건을 가져가는 방식이다. 파라바라 관계자는 “언택트 시대에 맞는 중고거래 플랫폼 개발에 노력하고 있다”며 “향후 중고거래 시장은 지속적으로 성장할 것”이라고 말했다.

