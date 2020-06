北, 문 대통령 겨냥 "달나라타령"

'남북-북미 선순환 전략' 맹비난…"무지와 무능의 극치"



북한이 대북전단에 대한 남측 정부의 대응을 비난하는 가운데 문재인 대통령의 '남북-북·미 선순환관계 전략'에 대해서도 '달나라타령'이라며 맹비난했다.

북한 대외선전매체 '우리민족끼리'는 이날 '달나라타령' 제목의 글에서 문 대통령이 집권 초기부터 남북관계 개선과 북·미대화 진전의 '선순환관계'를 강조한 것을 두고 "아마 남조선 집권자가 북남합의 이후 제일 많이 입에 올린 타령을 꼽으라고 하면 '선순환관계' 타령일 것"이라고 지적했다.

문 대통령의 이름을 직접 언급하지는 않았지만 '남조선 집권자'라는 표현으로 비난의 대상이 문 대통령임을 분명히 했다.

이 매체는 "선순환관계를 남조선 당국자는 북남관계와 조미관계를 서로 보완하며 추진해 나가는 것이라고 그럴듯하게 해석하는데, 말이 그렇지 실천에 있어서는 북남관계가 조미관계보다 없앞서나갈 수 없으며 조미관계가 나빠지면 북남관계도 어쩔 수 없는 관계로 여기는 것 같다"고 주장했다.

매체는 이어 "지금까지 북남관계에서 일어나는 일을 사사건건 미국에 일러바치고 미국이 승인해주지 않으면 할 수 없다고 손들고 나앉아 아까운 시간을 허송세월한 것이 남조선 당국"이라며 "이것이 상식적으로 '악순환 관계'이지 어떻게 '선순환 관계'인가"라고 지적했다.

또 "성격과 내용에 있어서 판판 다른 북남관계와 조미관계를 억지로 연결시켜놓고 '선순환관계'타령을 하는 그 자체가 무지와 무능의 극치"라며 "달나라에서나 통할 '달나라타령'"이라고 비아냥거렸다.

문 대통령은 올해 신년 기자회견에서도 "남북관계를 발전시켜 나간다면 그 자체로도 좋을 뿐만 아니라 북·미 대화에 좋은 효과를 미치는 선순환적 관계를 맺게 될 것"이라면서 북·미 대화의 교착과 맞물려 다소 소강상태를 보이는 남북 관계의 개선에 더욱 힘쓰겠다는 의지를 강조한 바 있다.

한편 북한의 지속된 대남 비난에 대해 정부는 남북간 합의를 준수하고 이행해나가겠다는 원론적인 입장을 내놨다.

통일부는 이날 "정부의 기본입장은 판문점 선언을 비롯한 남북 정상이 합의한 사항을 준수하고 이행해 나간다는 것"이라고 밝혔다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr