다섯 청춘들의 이야기, 창작뮤지컬 '어림없는 청춘'

7월25일~8월9일 CJ아지트 대학로에서 공연

[아시아경제 박병희 기자] 창작뮤지컬 '어림없는 청춘'이 오는 7월25일~8월9일 CJ아지트 대학로에서 공연된다.

'어림없는 청춘'은 2018년 서울문화재단 최초예술지원사업에 선정돼 서강대학교 메리홀에서 공연됐고 이후 1년 여의 개발 과정을 거쳤다. CJ문화재단에서 소규모 창작단체ㆍ극단의 가능성 있는 작품들이 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 스테이지업 공간지원사업 2020년 공모에 선정되면서 새로운 모습으로 무대에 오른다.

작품은 어림없는 것을 꿈꾸었던 다섯 명의 청춘과 시간이 흘러 어른이 되어버린 그들의 이야기를 다룬다. 청춘의 시기를 지나는 반짝이는 인물들을 통해 관객에게 따뜻한 위로를 전달할 예정이다.

사진 찍는 것이 취미이며 진솔한 매력으로 누구에게나 사랑 받는 '정완' 역은 뮤지컬 '최후진술', '해적', 연극 '오펀스' 등에 출연한 현석준이 맡는다. 자신의 몸에 스타의 피가 흐른다고 믿으며 월드스타를 꿈꾸는 '나주영' 역에는 연극 '지구를 지켜라', 뮤지컬 '신흥무관학교', '무한동력' 등에 출연한 김지웅이 캐스팅됐다. 학교에서 알아주는 문제아지만 속은 순수한 문학소년인 '오강식' 역은 연극 '조치원 해문이', '아웃팅', 음악극 '낭떠러지의 착각' 등에 출연한 박상윤이, 엄친아 금수저로 태어났지만 자발적 2등 인생을 사는 '차원재' 역은 다수의 뮤지컬 독회와 단편영화에 출연한 윤승우가, 어중간한 존재감과 애매한 성격으로 고민하는 평범한 학생 '김민석' 역은 연극 '영지'에 출연한 지승태가 연기한다.

청춘의 시작과 끝자락을 담아낸 뮤지컬 '어림없는 청춘'은 티켓 오픈에 앞서 6월 중 크라우드 펀딩을 진행한다. 크라우드 펀딩의 리워드로 공연 예매권이 제공되며 7월 중 인터파크 티켓을 통해 예매할 수 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr