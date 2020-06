◆위험한 일본 경제의 미래= 일본이 겪는 경제위기의 근본적 문제와 생존 전략을 소개한다. 일본은 거품경제 붕괴 뒤 제로 금리, 디플레이션, 무제한 양적 완화, 저출생ㆍ고령화 등으로 긴 경기 침체에 시달린다. 저자는 인구 감소ㆍ고령화 시대에는 노동력이 중요하다며 생산성을 높이는 체제로 조직을 재편해야 한다고 한다. 일본 정부와 기업은 그동안 변화에 소극적이었다. 그래서 특허 수는 많지만 노동생산성은 세계 28위에 불과하다. 기술이 빠르게 진보하고 세계화가 진전되는 요즘에도 수출은 좋고 수입은 나쁘다는 단순한 논리에서 벗어나지 못했다. 저자는 여느 때보다 유연성과 민첩성을 필요하다며 다양한 해결책을 제시한다. 우리의 선택에 대한 학습 비용을 덜어주는 유익한 조언이다.(데이비드 앳킨슨 지음/임해성 옮김/더난출판)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr