현대모비스, '비대면 마케팅'으로 해외시장 공략

[아시아경제 성기호 기자] 현대모비스가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에서도 해외 판로를 뚫기 위해 비대면(언택트) 마케팅을 강화한다고 7일 밝혔다. 예전처럼 박람회 참가나 고객사 방문 등을 하기 어려운 상황을 극복하기 위한 전략이다.

현대모비스는 이날 가상 기술 전시회, 온라인 실시간 제품 홍보, 핵심 기술 시연 영상 제작 등의 언택트 마케팅 수단을 통해 글로벌 완성차 기업을 공략할 계획이라고 밝혔다.

이에 따라 현대모비스는 오프라인 전시회에 참석하는 대신 '가상 기술 전시회(Virtual Tech-Fair)'를 개최할 계획이다. 자율주행 센서 등 미래 기술과 제동, 에어백 등의 핵심 분야 신기술을 VR(가상현실) 콘텐츠로 제작해 고객사에 제공하는 것이다.

또 온라인 방송 플랫폼을 활용한 제품 홍보도 준비 중이다. 기술연구소에 방송 시스템을 마련하고 고객에게 실시간으로 자료 설명, 제품 시연, 질의응답 등을 할 계획이다.

미래 차 분야 주요 제품에 관한 영상도 제작한다. 기술 개발 배경과 의미, 특장점을 담당 연구원이 나와 설명하는 방식이다.

현대모비스 관계자는 "코로나 시대 이후를 대비하기 위해서는 고객과 소통할 새로운 방식이 필요하다" 며 "차별화된 기술 콘텐츠와 발 빠른 대응 역량을 갖춰 비대면 마케팅을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

