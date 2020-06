PB 늘리는 롯데홈쇼핑…패션·건기식에 이젠 '과일' 접수

1년 준비 거쳐 '하루일과' 론칭

국내 우수 농가와 협업

10일 하루일과 세척사과 첫 판매

[아시아경제 차민영 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 10일 최초로 신선식품 자체 브랜드 '하루일과'를 론칭한다.

롯데홈쇼핑의 ?프리미엄 과일 브랜드 하루일과는 ‘매일 하나의 과일을 즐기는 건강한 생활'을 의미한다. ‘건강’, ‘정직’, ‘간결’을 콘셉트로, 엄격한 검수과정을 거쳐 건강에 도움이 되고 먹기에도 편한 상품을 선보일 예정이다. 국내 우수한 농가, 신선식품 전문업체와 협업해 사과, 복숭아 등 고품질의 과일을 소개할 계획이다.

오는 10일 오후 4시 40분에는 '하루일과'의 세척사과(9kg·5만9900원)를 론칭한다. 국내 최대 사과 산지 경북에서 생산돼 당도와 식감이 좋은 ‘미시마 품종'만을 엄선했다. 그 중에서도 중량 300g 이상, 당도 13브릭스 이상, 색택(빛나는 윤기) 80% 이상 등 최상급 상품을 선별했다. 수확 직후 신선함을 유지하기 위해 스마트스틱 처리를 했으며 전해이온수로 5단계 세척과정을 거쳐 별도의 손질 없이 껍질 채 먹을 수 있다. 환경을 고려해 비닐이 아닌 종이 상자로 개별 포장해 배송한다.

롯데홈쇼핑은 ?주요 성장 전략으로 내세우고 있는 상품 차별화의 일환으로 'LBL' 등 자체 패션 브랜드 성공을 기반으로 식품 등 다른 영역으로 자체 브랜드 개발을 확대한다. 앞서 지난달 건강식품 자체 브랜드 ‘데일리 밸런스’를 론칭한 것도 이 같은 전략의 일환이다. 특히 식품은 반품률이 낮고 재구매율이 높아 TV홈쇼핑에서 효자 상품으로 꼽힌다.

박형규 롯데홈쇼핑 리빙부문장은 “상품 차별화의 일환으로 1년여의 준비 기간을 거쳐 첫 신선식품 자체 브랜드 하루일과를 론칭하게 됐다”며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가정에서 식사를 하는 사람들이 늘면서 프리미엄 과일에 대한 니즈도 높아지고 있는 만큼 고객 선호도를 반영해 우수한 품질, 합리적 가격의 자체 상품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr