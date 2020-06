"스마슈머 모여라"…롯데호텔, 공홈족에 특별한 혜택

[아시아경제 차민영 기자] 공식 홈페이지와 앱을 애용하는 이른바 이른바 ‘공홈족’들을 사로잡기 위해 롯데호텔이 전용 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

롯데호텔은 공홈족들이 더 많은 혜택을 받아볼 수 있도록 무료 멤버십 프로그램 ‘롯데호텔 리워즈’ 회원들을 위한 프로모션을 진행한다. 오는 30일까지 롯데호텔의 공식 앱을 신규로 모바일 기기에 설치한 리워즈 회원에게는 500포인트를 지급한다. 100포인트당 미화 1달러로, 현금 가치 미화 5달러에 해당한다. 앱 다운로드 후 리워즈 회원으로 로그인해 이벤트에 응모하면 된다.

롯데호텔은 이달 12일부터 30일까지 ‘해피 리워즈 투게더!’ 프로모션도 진행한다. 기존회원은 물론 기존회원에게서 추천을 받고 가입한 신규회원 에게도 알찬 혜택을 제공하는 친구추천 프로모션이다. 기존 회원의 추천으로 롯데호텔 리워즈에 신규 가입한 친구의 회원 ID를 이벤트 이메일의 양식을 따라 제출하면 2명 모두에게 포인트가 적립된다.

신규회원이 가입을 완료하면 기존회원과 신규회원에게 모두 각 10달러 상당의 1000포인트를, 신규회원이 프로모션 기간 내 롯데호텔의 5성급 체인에서 첫 투숙을 완료하면 기존회원과 신규회원에게 각 20달러 상당의 2000포인트를 추가 지급한다. 또한 가장 많은 신규회원을 추천한 상위 3명의 회원에게는 5000포인트(50달러)를 7월 일괄 지급한다.

연말인 오는 12월 20일까지 특별히 제작된 패스포트에 전세계 롯데호텔 체인을 이용하고 10개의 스탬프를 모으면 무료 숙박 기회가 찾아오는 ‘롯데호텔 로드 트립’ 프로모션을 활용하는 기회로 삼을 수도 있다.

