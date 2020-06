"필옵틱스, 올해 턴어라운드 원년 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 한화투자증권은 7일 필옵틱스 필옵틱스 161580 | 코스닥 증권정보 현재가 11,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 293,262 전일가 11,400 2020.06.05 15:30 장마감 close 에 대해 올해 실적 턴어라운드의 원년이 될 것이라고 평가했다. 필옵틱스는 2008년도에 설립돼 레이저 기술을 바탕으로 2차전지 및 디스플레이용 장비를 제조하는 업체이다.

김준환 한화투자증권 연구원은 "필옵틱스는 지난해 주력 사업부 매출 비중은 OLED 장비 64.2%, 2차전지 장비 24.1%, 기타 11.7% 등으로 올해 2차전지를 기점으로 내년 디스플레이 장비까지 성장할 것"이라고 내다봤다.

김준환 연구원은 "2차전지 장비 부문의 성장이 턴어라운드의 핵심 요인"으로 "삼성SDI향 신규 조립라인 설비 개발로 고객사의 헝가리 2공장 증설 계획에 따라 매출 규모도 지속적으로 확대될 전망"이라고 설명했다.

또한 "삼성전자의 폴더블 스마트폰 라인 확대에 따른 레이저 커팅 설비 수요가 증가하고 있다"며 "HIAA, ULP 및 QD-OLED 드릴링 장비 등 다양한 라인업이 구축되고 있다"고 평가했다.

김 연구원은 "올해 턴어라운드를 기점으로 전방 투자가 본격화되는 내년 더 큰 수혜가 예상된다"며 "중장기 투자 매력도가 높은 회사"라고 분석했다.

