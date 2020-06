[아시아경제 최대열 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 300 등락률 -0.43% 거래량 61,303 전일가 70,100 2020.06.05 15:30 장마감 close 은 신재생 바이오발전사업을 하는 자회사 포항신재생에너지 지분 전량을 모두 처분했다고 5일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr