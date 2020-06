금감원, 로펌에 DLF고객 금융정보 넘긴 하나은행 제재 착수

[아시아경제 조강욱 기자] 금융감독원이 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)고객의 금융거래정보를 법무법인에 넘긴 하나은행에 대한 제재 절차에 착수했다.

5일 금융당국에 따르면 금감원은 하나은행의 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(금융실명법) 위반 사례를 제재심의위원회 안건으로 올리기로 했다.

하나은행은 지난해 8월 DLF 전체 계좌 1936개의 금융거래정보를 A 법무법인에 넘겼고 이후 DLF 관련 직원 36명의 메신저, 이메일 자료도 제공했다고 금감원은 설명했다.

하나은행은 고객 민원 발생 시 신속하게 법률자문 등을 지원받을 목적으로 고객계좌정보를 제공한 것이라고 해명했다.

이에 대해 금감원 관계자는 "금융위원회에 하나은행의 고객 금융거래정보 제공이 금융실명법 위반에 해당하는지 유권해석을 요청해 올해 3월 법 위반이 맞다는 답변을 받았다"면서 "금융위는 하나은행이 고객의 계좌정보를 '최소한의 범위를 넘어' 제공한 것으로 판단했다"고 설명했다.

금감원은 앞서 공개한 제재안에서 하나은행이 DLF 고객 정보와 직원의 메신저 자료 등을 법무법인에 넘긴 것에 대해 각 금융실명법과 개인정보 보호법을 위반한 혐의가 있다고 적시했다.

