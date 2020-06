한국GM, 부평 물류센터 부지 매각 추진…노조 "구조조정" 반발

[아시아경제 우수연 기자]한국GM이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 유동성 문제를 해결하기 위해 인천 부평 공장 인근 물류센터 인근 부지를 매각하기로 결정했다. 노조는 구조조정의 일환이라며 반발하고 있다.

5일 한국GM 노조 등에 따르면 한국GM은 최근 인천 부평공장 인근에 있는 물류센터 부지를 매각하기로 결정하고 노조에 관련 협조 공문을 보냈다. 면적 9900㎡규모의 건물과 부지를 팔아 당장 필요한 현금을 확보하기 위한 조치로 보인다.

한국GM은 자산 매각을 통해 코로나19로 인한 단기 유동성 문제를 해결하고 확보한 자금을 신차 및 생산시설에 투자할 예정이라고 밝혔다.

반면 노조는 이번 물류센터 부지 매각으로 이곳에 있던 근로자 170여명 가운데 비정규직 115명 가량에 대해 사실상 구조조정 수순을 밟을 수 있다고 우려하고 있다. 또한 앞으로도 유사한 형태의 자산 매각이 이어지며 구조조정으로까지 확대될 수 있다고 반발했다.

이에 김성갑 한국GM 노조 위원장은 사측에 물류센터 부지 매각을 반대한다는 내용을 담은 공문을 답신으로 보냈다. 김 위원장은 "회사가 일방적인 물류센터 부지 매각을 강행한다면 지부에서는 노사 관계 파탄 행위로 간주해 저지 투쟁을 벌일 것"이라고 말했다.

노조는 앞서 경남 창원 부품물류센터와 제주 부품사업소를 폐쇄해 세종 부품물류센터로 통합하겠다는 계획에 대해서도 거세게 반발해왔다.

