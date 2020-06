속보[아시아경제 김수완 기자] 인천시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 7명이 추가로 발생했다고 5일 밝혔다. 남동구 3명, 부평구 3명, 미추홀구 1명이다. 시는 남동구 거주자 3명을 코로나19 확진자가 대거 발생한 서울 건강용품업체(방문판매업체) '리치웨이'와 관련된 것으로 추정하고 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr