[아시아경제 이민지 기자] 마이크로디지탈 마이크로디지탈 305090 | 코스닥 증권정보 현재가 23,650 전일대비 650 등락률 +2.83% 거래량 97,914 전일가 23,000 2020.06.05 10:15 장중(20분지연) close 은 21일 산업통상자원부의 우수기업육성사업 신규과제의 국책과제 주관기관으로 선정돼 협약을 체결했다고 공시했다. 과제명은 효소화학발광 기반 전자동 시스템 및 96well 플레이트 기술제품 개발 관련이다.

