[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양청은 직원들은 4일 코로나19 사태 장기화로 일손이 부족해 어려움을 겪고 있는 광양시 다압면에 소재한 매실 농장을 찾아 영농지원 활동을 펼쳤다.

해당 농가는 “최근 코로나19 사태로 농촌에 일손이 부족해 걱정을 많이 하고 있는데, 광양경제청 직원들이 매실 수확 작업에 도움을 주셔서 감사하다” 는 인사를 전하기도 하였다.

광양청은 오는 9일에 광양시 옥곡면에 소재한 매실 농장을 찾아가 농촌일손돕기 행사를 추진할 계획이다. 한편, 광양청은 농촌 인력부족 문제 해소를 위해 매년 농가를 방문해 농촌 일손 돕기에 나서고 있다.

