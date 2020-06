이세영, 성형 의혹에 "성형 하지 않아…다이어트와 시술 때문" 해명

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그우먼 이세영이 성형설에 대해 해명했다.

이세영은 3일 자신의 유튜브 채널 '영평티비'에 '턱 깎았어요? 성형설 해명합니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 공개된 영상에서 이세영은 "항간에 떠도는 성형설에 관해 드릴 말씀이 많다. 성형은 일절 하지 않았지만 시술은 받았다. 얼굴이 달라진 이유는 화장법이 바뀌었기 때문이다"라며 "제가 화장을 꽤 잘한다. 얼굴에 그림을 그린다고 생각하고 화장을 하는 편이다. 그래서 얼굴이 달라 보이는 게 아닌가 싶다"라고 말했다.

이어 그는 "4년 전 36㎏까지 살이 빠진 적 있다. 당시 건강하게 빠진 게 아니라 안 먹어서 빠진 거다. 너무 힘들어서 얼굴 살이 말도 안 되게 빠졌다. 그래서 처음으로 받았던 시술이 필러였다"라며 "그때 처음으로 시술을 받아서 많이 앙상했던 얼굴이 복귀됐다"라고 설명했다.

그러면서 "제가 턱이 굉장히 발달한 사람이다. 칼을 대지는 않았지만 6개월에 한 번씩 보톡스를 맞는다"라며 "꾸준히 받으면 턱이 작아지는 효과가 있다고 한다. 그래서 갸름해진 거라 생각한다"라고 전했다.

끝으로 그는 "저는 솔직히 기분 좋다. 성형을 안 했는데 했다 그러면 감사하긴 하다"라며 "다만 간지러운 데가 있으면 긁어야 하지 않겠냐. 그래서 영상을 통해 말씀드리는 것"이라고 덧붙였다.

