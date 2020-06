[아시아경제 허미담 기자] 4일 오전 11시20분께 대구 동구 신세계백화점 9층 난간에서 30대 남성 A씨가 5층 바닥으로 추락해 숨졌다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 CPR(심폐소생술)을 실시하며 A씨를 인근 병원으로 옮겼다. 하지만 A씨는 오후 12시20분께 결국 사망했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

