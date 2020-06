[아시아경제 임온유 기자] 수익형부동산 연구개발기업 상가정보연구소는 상가 공실 해소 및 예방을 위해 ‘임대 컨설팅 6월 서비스’를 실시한다고 3일 밝혔다.

이 서비스는 준공 예정인 상가를 공급 중인 시행사와 임차인이 직접 만나 상권, 입지 및 창업 지원 정보를 공유하고 공실을 해결해 나가는 프로그램이다.

조현택 상가정보연구소 연구원은 “공실은 경기 영향뿐 아니라 공급자와 수요자 간 심적, 물리적 이견이 넓어서도 비롯된다”며 “무엇보다 공급자의 적극적인 역할이 공실을 예방하고 해소하는데 중요하기 때문에 임대 컨설팅 서비스는 이 부분에 역점을 두고 문제 해결점을 찾는다”고 설명했다.

이 서비스의 상세 정보와 문의는 상가정보연구소 홈페이지를 통하면 된다.

