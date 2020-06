롯데푸드, 산 모양 아이스바 '마운틴 아이스 2종' 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 산 형상의 특이한 모양의 아이스 바가 나왔다.

롯데푸드는 뾰족한 산봉우리 모양을 구현한 마운틴 아이스 2종(백두ㆍ한라)을 선보인다고 4일 밝혔다. 재미있는 모양에 시원한 과일 맛을 담아 여름에 즐기기 좋은 아이스 바다.

세 개의 봉우리가 있는 산 모양의 아이스 바로, 윗부분과 아래부분의 색과 맛을 다르게 해 보는 재미와 먹는 재미를 더했다. 맛은 2가지다. 백두 마운틴 아이스는 상단의 붉은 부분을 수박 아이스, 하단의 흰 부분을 배 아이스 구성해 백두산의 활화산 이미지를 구현했다. 한라 마운틴 아이스는 상단의 주황 부분을 제주감귤&한라봉 아이스, 하단의 노란 부분을 파인애플 아이스로 구성해 한라산과 제주도의 산뜻한 이미지를 담았다.

여름에 즐기기 좋은 맛을 담으면서도 맛의 조화를 이루게 하기 위해 다양한 조합으로 맛 테스트를 했고, 최종적으로 수박+배, 제주감귤&한라봉+파인애플을 선정했다. 청량한 과일 맛 빙과류로 등산 등 외부 활동으로 더위를 느낄 때나 식후에 시원한 간식으로 즐기기 좋다. 모양이 재미있어 어린 아이들도 많이 찾을 것으로 기대된다. 롯데푸드는 백두와 한라 마운틴 아이스 반응이 좋을 경우 국내의 유명 산 이름을 딴 다양한 제품을 지속적으로 선보일 계획이다.

