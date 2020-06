'6시 내고향' 출연한 트와이스…모내기도 '척척'

[아시아경제 강주희 인턴기자] 걸그룹 트와이스가 '6시 내고향'에 출연해 소탈한 매력을 뽐냈다.

3일 방송된 KBS 1TV '6시 내고향'의 '오! 만보기' 코너에서는 걸그룹 트와이스 멤버 모모, 채영, 사나, 정연, 미나가 출연했다.

이날 트와이스 멤버 5명은 음악 방송에서와는 다른 편안한 차림으로 등장해 눈길을 끌었다.

경기도 양평 두물머리에 도착한 트와이스는 장비를 착용하고 모내기에 나섰다.

사나는 논에 발이 푹푹 빠지자 당황하며 서툰 모습을 보였지만 "아프지 않다"고 말하며 즐거워했다. 이전부터 모내기를 해보고 싶었다는 모모는 "대박이다"라고 외치며 열심히 일손을 도왔다.

특히 정연은 능숙한 솜씨로 모내기를 해 프로 농사꾼 면모를 보였다. 이를 본 마을 이장은 이장이 "손재주도 남다르고 하나를 가르치면 열을 안다. 저보다 더 잘 심는다"고 극찬했다.

정연이 "저 여기서 일할까 봐요"라고 하자 이장은 "저희 마을로 오실래요? 제가 이 마을 대표인데"라고 제안하기도 했다.

이후 멤버들은 모내기 중 새참으로 비빔밥을 먹었다. 정연은 모내기 실력 뿐 아니라 많은 양의 비빔밥을 능숙하게 비벼 멤버들을 나눠줬다.

채영은 "모내기로 고생을 했더니 비빔밥이 아주 당긴다"라고 말하며 비빔밥 먹방을 선보였다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr