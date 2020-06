[아시아경제 유제훈 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 10,850 전일대비 150 등락률 +1.40% 거래량 36,048 전일가 10,700 2020.06.03 09:17 장중(20분지연) close 는 오는 19일부터 약 한 달간 김포~여수, 여수~제주 노선에 부정기 취항한다고 3일 밝혔다. 진에어는 해당 노선을 매일 왕복 1회 운항하며, 운항성과를 기반으로 정기편 전환 여부를 결정할 예정이다.

김포~여수 항공편은 김포국제공항에서 매일 오전 8시20분, 여수공항에서 매일 오후 5시15분 출발한다. 여수~제주 항공편은 여수공항에서 매일 오전 9시55분, 제주공항에서 매일 오후 3시40분 출발하는 일정이다.

운임은 편도총액 기준 김포~여수는 1만7900원부터, 여수~제주는 1만8900원부터 예매할 수 있다.

진에어 관계자는 "여수를 방문하는 고객과 지역민의 교통편의가 향상되고 여수공항 활성화에 도움이 되길 바란다"면서 "앞으로도 국내선 확대와 편리한 스케줄 편성을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

