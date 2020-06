50년간 국토 '여의도 면적 821배' 증가…인구밀도 1위 서울 양천

[아시아경제 문제원 기자] 지난 50년 동안 여의도 면적의 821배에 달하는 국토가 늘어난 것으로 조사됐다. 도로와 대지가 200% 이상 증가했으며 임야와 논·밭은 산업화의 영향으로 크게 감소했다.

국토교통부는 3일 이 같은 내용을 담은 '2020년 지적 통계연보'를 발간했다고 밝혔다. 지적통계는 토지·임야대장을 기초로 우리나라의 총 면적과 필지를 행정구역·지목·소유구분별로 집계해 매년 공표하는 국가승인통계다. 1970년 처음 작성돼 올해로 공표 50주년을 맞았다.

통계에 따르면 지난해 12월31일 기준으로 전국 지적공부에 등록된 필지수는 총 3899만3000필지이며, 면적은 10만401㎢다. 최초 작성된 1970년 지적통계와 비교할 때 전국 국토의 면적은 여의도 면적의 약 821배에 달하는 2382㎢ 증가한 것으로 나타났다.

면적이 증가한 이유는 간척사업과 농업개발사업, 공유수면매립 등 각종 개발사업 때문이다. 공유수면매립은 바다, 하천과 같은 공공으로 사용되는 수면 등을 흙, 모래, 돌로 채워 토지를 조성하는 것으로 산업단지 등을 설치하기 위해 추진된다.

지난 50년간 주요 지목별 면적 증감추이를 살펴보면, 산림·농경지(임야·전·답·과수원)는 5386㎢(여의도 면적의 1857배) 감소했다. 반면 생활용지(대·창고용지·공장용지)는 3119㎢(여의도 면적의 1076배), 도로·철도용지는 1878㎢(여의도 면적의 648배)가 증가한 것으로 나타났다.

비율로 환산하면 임야는 11.7%, 전은 19.2%, 답은 11.7% 감소했고, 대는 203%, 도로는 215%, 철도는 155%로 크게 증가한 셈이다.

이와 관련해 국토부는 "1970년대 이후 산업화 및 도시화를 겪으면서 우리나라 국토 이용 또한 시대의 흐름과 함께 변화된 것으로 분석된다"고 설명했다.

지적통계를 기준으로 면적이 가장 큰 광역자치단체는 경상북도 1만9033㎢(19.0%)이고, 지방자치단체는 강원 홍천군 1820㎢(1.8%)인 것으로 조사됐다.

지목별로 우리나라에서 가장 많은 비율을 차지하는 지목은 임야로 63%이고, 답(11.1%)과 전(7%)이 뒤를 이었다. 산림과 농경지가 우리나라 면적의 약 81%를 차지하고 있는 것이다.

산림·농경지의 비율이 가장 높은 지자체는 강원 홍천군으로 전체 면적 중 무려 92.6%(1686㎢)가 산림 및 농경지인 것으로 나타났다. 생활용지가 제일 많은 지자체는 경기 화성(103㎢)이며, 도로·철도용지가 제일 많은 곳은 충북 청주(53㎢)였다.

행정안전부에서 제공하는 '주민등록인구현황' 자료와 지적통계를 통해 확인한 인구밀도를 살펴보면, 광역자치단체의 경우 서울, 부산, 광주 순으로 인구밀도가 높았고, 지자체 중에선 서울 양천구, 서울 동대문구, 서울 동작구, 서울 중랑구, 서울 광진구 순으로 나타났다. 양천구는 토지면적 17.4㎢에 45만8165명이 모여 살아, ㎢당 인구가 2만6322명으로 조사됐다.

손종영 국토부 공간정보제도과장은 "지적통계가 각종 토지 관련 정책수립, 조세부과 및 학술연구 등 보다 다양한 분야의 기초자료로 적극 활용될 수 있도록 공공기관, 도서관, 학교 등 280여 기관에 배부할 계획"이라며 "정확하고 신뢰도 높은 지적통계 작성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

