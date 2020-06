알에프바이오, 국내 최대 미용 네트워크 '쁨'과 필러 시장 공략

알에프바이오, 진이어스와 포괄적 업무협약 체결…유스필 마케팅 및 판매에 적극 협업

3년간 최소 100억 신규매출 기대…베트남 등 해외시장 진출 협력

[아시아경제 박형수 기자] 알에프텍 자회사 알에프바이오가 필러 시장을 본격적으로 공략한다.

알에프바이오는 국내 최대 규모의 미용 의료 네트워크 병원을 보유하고 있는 '진이어스'와 포괄적 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

알에프바이오는 협약을 통해 국내 필러 시장에서 업계 상위권으로 진입할 것으로 기대했다.

진이어스는 ‘예쁨주의쁨의원’, ‘예쁨주의상상의원’, ‘클라앤비피부과의원’, ‘티유치과’ 등 다수 네트워크 병원을 운영하는 병원경영지원회사(MSO)다. 주로 쁨(쁘띠성형), 상상(비만), 클라엔비(피부), 티유(치과) 등을 경영해 오며 미용 분야에 집중했다.

현재 서울, 부산, 수원 등 전국 23개 병원을 운영 중이며 올해 중으로 대구와 노원점도 신규로 개설한다.

협약을 통해 알에프바이오와 진이어스는 히알루론산(HA) 필러 ‘유스필’ 마케팅과 판매하는 데 협력하기로 했다. 유스필은 지난해 11월 국내시장에 출시한 신생 필러 브랜드다.

알에프바이오 관계자는 “유스필이 '쁨' 네트워크와 손잡으면 국내는 물론 해외시장에서도 인지도와 점유율을 단기간에 끌어올릴 수 있다"며 "앞으로 3년간 최소 100억원 규모 이상의 매출을 신규로 확보할 것"이라고 말했다.

쁨 클리닉이 해외시장으로 진출하는 데 공동으로 협력하기로 했다. 진이어스는 이미 지난해 말 쁨클리닉 호찌민점을 개설했다. 하노이, 다낭 등 베트남 주요 지역과 싱가포르, 태국 등 동남아 주요 시장으로 해외 사업을 확장할 계획이다. 알에프바이오의 모회사 알에프텍은 이미 베트남, 중국, 인도, 미국 등에 현지법인이 있다.

진이어스 관계자는 "국내 미용 의료 수준과 HA 필러 등 알에프바이오 제품 품질은 뛰어나다"며 "포괄적 업무협약을 통해 K-메디 와 K-바이오가 해외로 진출하는 게 성공할 것"이라고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr