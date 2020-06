[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 2일 김천국민체육센터에서 시민공청회를 열어 상무프로축구단 유치에 대한 시민들의 의견을 수렴했다.

상무축구단은 올해 말 상주시와 연고지 계약이 종료돼 새로운 연고지를 물색하고 있다. 스포츠 특화도시를 지향하는 김천시는 이미 5월17일 상무프로축구단 유치 타당성 검토 연구 용역 결과 보고회를 갖는 등 사실상 유치전에 들어간 상태다.

용역 결과 상무프로축구단이 유치되면 향후 5년간 생산유발효과 600여억원, 부가가치유발효과 242여억원 등 1460여억원의 경제파급효과가 발생할 것으로 추산됐다. 또한 직·간접적인 고용창출인원이 2700여명인 것으로 분석됐다.

김천시는 가급적 빠른 시일 안에 공청회에서 나온 시민들의 의견과 관계 전문가들의 자문을 종합, 상무프로축구단 유치 여부를 발표할 방침이다.

