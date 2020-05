블룸버그통신 등 외신은 이용자의 게시물과 관련한 법적 책임에서 SNS를 운영하는 IT 기업이 보호를 받아왔으나, 이번 행정명령으로 인해 관련당국이 그와 관련한 조사를 할 수 있게 될 것이라고 예측하고 있다. 더욱이 트럼프 대통령과 법무장관은 행정명령 외에 입법도 추진하겠다고 밝혀 SNS 기업들의 법적 책임 문제가 더욱 부각될 것이란 관측이 나오고 있다.

