[2020아파트브랜드대상]대우건설, 생활인프라로 가치 'UP'

[아시아경제 유인호 기자] 복합주거부문 브랜드대상에 선정된 대우건설의 '푸르지오'는 앞서 3월 세계 3대 디자인 어워드인 IF 디자인 어워드에서 'Winner'로 선정되는 등 대표적인 아파트 브랜드로 자리매김하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.