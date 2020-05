[2020아파트브랜드대상] 아크로 '변치않음'으로 고급 트렌드 선도

대림산업은 아크로 리뉴얼을 위해 사업 전략, 상품, 기술, 디자인, 서비스, 품질, 마케팅 등을 전면 개편했다. 눈에 띄는 변화 중 하나는 로고 디자인이다. 기존 로고에서 e편한세상과 공통으로 사용했던 오렌지 구름 심볼을 떼어냈다. 시각적 선 긋기를 통해 e편한세상과 상하 구조가 아닌 서로 전혀 다른 브랜드 위계로 구분해 아크로만의 하이엔드 이미지를 구축한다는 전략이다. 아크로의 변화는 세계적으로도 인정 받아 최근 독일 'iF 디자인 어워드 2020' 커뮤니케이션 부분에서 브랜딩 본상 시상대에 오르기도 했다.

