상의 경영콘서트 "코로나19로 비대면 서비스업이 새로운 기회될 것"

대한상공회의소는 ‘제16회 경영콘서트’를 온라인으로 29일 공개한다고 밝혔다. 이번 콘서트는 최병일 이화여대 국제대학원 교수가 'After Corona New Normal, 한국의 기회는?'을 주제로 영상강연에 나서 코로나19 대전환기의 국제동향과 대응전략을 소개한다.

