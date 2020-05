통합당, '윤미향 TF' 첫 회의…尹, 이용수 할머니 기자회견 불참전망

한편 TF 위원장을 맡은 곽 의원은 지난 22일 정대협이 '평화와 치유가 만나는 집' 사업비 10억원을 타내기 위해 허위 사업계획서를 사회복지공동모금회에 제출했다는 추가 의혹을 제기했다. 곽 의원에 따르면 정대협은 사업계획서에서 위안부 할머니들의 건강 관리 프로그램으로는 주치의의 정기적인 방문과 상담 및 치료, 할머니 병ㆍ의원 및 보건소 모시고 가기, 매주 1회 목욕탕 가기, 건강한 식생활 마련 등을 제시했다. 그러나 이후 사회복지공동모금회는 실적이 거의 없다며 사업 평가에서는 C, 회계에선 F 등급을 매기고 경고 조치를 내렸다.

