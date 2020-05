'음악중심' 뉴이스트 1위...총 4관왕 달성 "러브에게 감사"

사진='쇼! 음악중심' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 23일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'(이하 '음악중심')에서 뉴이스트가 1위를 차지했다.

이날 '음악중심'에서 뉴이스트의 'I'm In Trouble'과 아이유의 '에잇', 오마이걸의 '살짝 설렜어'가 1위 후보로 경합을 펼친 결과, 뉴이스트가 총 합계 8055표로 1위 트로피를 가져갔다. 뉴이스트는 이번 1위로 컴백 후 4관왕을 달성하는 기염을 토했다.

뉴이스트는 "너무 감사드린다. 저희를 위해 밤낮으로 고생하시는 매니저 형들과 메이크업 아티스트, 스타일리스트 분들 모두 너무 감사하다"고 소감을 밝혔다. 또한 팬클럽 '러브'에 대한 감사의 말도 잊지 않았다.

1위곡 'I'm In Trouble'는 강렬한 이끌림으로 서로에게 빠지는 순간을 표현한 알앤비 팝 장르의 곡이다. 직설적이고 도발적이면서 모던한 사운드가 포인트다. 뉴이스트는 'I'm In Trouble'과 '백 투 미(Back To Me-평행우주)' 두 곡으로 컴백 무대를 선사했다.

그 외 이날 방송에서는 NCT127, 유빈, 켄, 류수정, 온리원오브, 시크릿넘버, 공원소녀, 밴디트, H&D(한결,도현), 그래비티, 나띠, 파나틱스, 우아, 두리가 무대를 꾸몄다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 오후 3시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr





