베네피트 12가지 '컬러 밤', 데싱디바 '퀸스톤'[뷰티新]

(좌측부터)베네피트 뮤즈 김다미, 베네피트 NEW ‘캘리포니아 키싱 컬러 밤’ 12컬러, '매직프레스 퀸스톤' 연출한 데싱디바 뮤즈 수지

베네피트 NEW ‘캘리포니아 키싱 컬러 밤’ 12종 오늘 출시 데싱디바, 매직프레스 ‘더퀸 컬렉션’ 출시…수지 뉴 키비주얼 공개