국제이주기구, 코로나19 위기 '한국 국경개방 정책'에 주목…전 세계 '이동성 위기' 직면

국제이주기구(IOM) 한국대표부는 20일 이민정책연구원(Migration Research and Training Center)과 함께 한국의 코로나19대응과 관련한 국경개방 정책을 분석한 이슈브리프 ' 코로나19 시대 이동성 위기와 대응: 한국의 접근법'을 발간했다고 밝혔다.

