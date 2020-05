[코로나 대변혁]투자 大지각변동…해외는 못가도 해외주식은 산다

삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 '반도체'도 코로나로 지연됐던 IT 투자가 재개되는 국면에서 이연수요 효과를 누릴 수 있어 주목됐다. 내년 실적을 선반영할 수 있는 하반기에 주가 강세 가능성이 있다는 분석이다. 향후 주주환원 정책이 강화될 것으로 기대되는 점도 긍정적으로 평가됐다.

◆반도체ㆍ소프트웨어 외 주도주는= 투자처를 증권시장으로만 한정했을 때, 코로나19 이후의 증시를 이끌어갈 차세대 주도군은 어디일까. 센터장 17명이 공통적으로 언급한 종목 중 'IT 및 소프트웨어'(11명)가 가장 우세했다. 글로벌 주요 국가들이 내세우는 경기 부양책의 주축을 차지하고 있기 때문이다. 이들 업종은 언택트 트렌드와 더불어 5G 등 관련 수요 증가, 중국의 7대 신인프라 정책과 한국판 뉴딜정책을 비롯한 미국ㆍ유럽 등의 잇단 IT인프라 투자 확대의 영향으로 4차 산업혁명 사이클을 앞당기는 주도주가 될 것으로 전망됐다.

글로벌 투자 옥석 가리기 스타트 ETF 등 중위험 상품 수요 증가 전망 금, 달러 등 실물자산 우세하단 예측도 차세대 주도군은 'IT, 소프트웨어' 내년 실적 선반영, 하반기 강세 기대 해외주식은 중국보다 미국 선호