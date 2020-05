아웃런, 바이로댕, 부티쥬르, 힐리버드[뷰티新]

컨템포러리 아트 코스메틱 브랜드 투쿨포스쿨(too cool for school)이 자사의 대표 제품인 바이로댕 라인 3종과 위치스 브러쉬로 구성돼 마법의 메이크업을 선사하는 4 in 1 스페셜 메이크업 북 ‘아트클래스 바이로댕 위치스 컬렉션’을 출시했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.