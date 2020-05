롯데그룹, 애프터코로나 선제적 대응 나선다

롯데는 10일 전 그룹사 대표이사 및 기획 담당 임원들을 대상으로 ‘코로나19 전과 후(BC and AC)’라는 제목의 사내용 도서를 배포했다고 밝혔다. 선제적 대응을 위해서는 임직원들의 인식과 이해도를 높이는 것이 필요하다는 판단에서다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.