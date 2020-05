쓱닷컴, e커머스 사업역량 결집…규모의 경제 실현

◆그룹 이커머스 역량 한곳에= SSG닷컴은 오는 6월에는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 26,054 전일가 259,500 2020.05.08 10:44 장중(20분지연) close 그룹의 간편결제 서비스인 쓱페이 사업 운영주체로 전면에 나선다. 기존 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 26,054 전일가 259,500 2020.05.08 10:44 장중(20분지연) close 그룹의 IT 자회사 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 26,054 전일가 259,500 2020.05.08 10:44 장중(20분지연) close 아이앤씨( 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 1,500 등락률 -0.58% 거래량 26,054 전일가 259,500 2020.05.08 10:44 장중(20분지연) close I&C)로부터 플랫폼사업부 사업권을 양도받는다. 양도대상인 영업부문 자산은 289억원으로 자산의 9.46%에 해당한다. 쓱페이는 모바일 결제 플랫폼 기반 선불전자지급수단 발행ㆍ관리업, 전자지급결제대행업, 기타전문외국환업 등을 영위한는 그룹사 공통 간편결제 서비스다. 유통업계 최초로 오픈뱅킹 서비스도 제공한다.

