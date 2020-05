디즈니, 코로나 충격에 영업익 급감…디즈니플러스 韓진출 늦춰지나

코로나19 속에서도 성장세를 기록한 OTT분야는 매출이 급증했음에도 향후 전망은 녹록지 않다는 평가다. 집에 머무는 시간이 늘어나며 디즈니플러스의 유료가입자 수는 작년 말 2650만명에서 지난 4일 5450만명까지 늘어났다. 하지만 디즈니플러스를 포함한 DTC(Direct to Consumer)·국제 사업 부문의 분기 영업적자는 8억1200만달러로 전년의 두 배를 훨씬 웃돌았다.

