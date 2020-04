경기도, 생활취미 분야 온라인 강사 뽑는다

경기도 지식(www.gseek.kr)은 온라인 개학을 맞아 전국 교사들의 요청으로 교육용 동영상 콘텐츠를 13개 시ㆍ도 부모교육, 외국어, IT, 자기개발, 생활ㆍ취미, 청소년교육 등 총 1300여개의 무료 온라인 평생학습콘텐츠를 제공하고 있다.

