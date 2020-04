YG PLUS, 음악사업 주업종으로 변경…"본업 성장 박차"

[아시아경제 유현석 기자] YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 1,015 전일대비 43 등락률 +4.42% 거래량 95,350 전일가 972 2020.04.03 09:24 장중(20분지연) close 가 지난해 비주력 사업부문을 정리한데 이어 주업종을 음악사업으로 변경하며 본업 강화에 나선다.

