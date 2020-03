삼성 QLED 8K, 美이어 유럽서 호평…"화질·디자인 최고"

영국 AV 전문가그룹 ‘AV 포럼’은 "Q950TS는 TV 시청 경험을 향상시키기 위한 최첨단 기술들을 적용한 현존하는 최고의 TV"라며 평가 최고 등급인 ‘Best In Class’ 등급을 부여했다.

IT 전문 매체 테크레이더는 "Q950TS는 현존하는 8K TV 중 최고”라며 인피니티 디자인과 업스케일링 기술을 호평하고 5점 만점을 부여했다. 또 다른 IT 전문 매체 와이어드는 “콘텐츠를 감상할 기회가 주어진다면 반드시 Q950TS로 해보길 권장한다"며 "콘텐츠 원작자가 의도한대로 표현하는 완벽한 TV"라고 평가했다.

삼성전자는 영국 IT 전문매체 T3는 "Q950TS는 8K의 걸작, 새로운 지구상 최고의 TV"라며 5점 만점으로 평가했다. Q950TS는 한국 기준 QT950S 시리즈로 인피니티 스크린이 적용된 모델이다. 이 매체는 선정 이유로 ▲뛰어난 화질 업스케일링 기술 ▲최고의 HDR 영상 재생과 명암비 ▲환상적인 디자인을 꼽았다.