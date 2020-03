[봄분양 꽃피다] 대림의 새로운 아크로 콘셉트는 '온리원'

대림산업의 브랜드 '아크로(ACRO)'는 최고 권위의 독일 IF 디자인 어워드 2020에서 본상을 수상했다. 국내 고급 주거 브랜드로서는 최초다. IF 디자인 어워드는 미국 IDEA 디자인 어워드, 독일 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.