재택근무 한달…'지옥철 탈출' 기쁨도 잠시, '눈칫밥 두배' 워라밸 깨졌다

IT 대기업에서 근무하는 과장급 김영호(가명)씨는 재택근무 3주 차인 지난주부터 아예 복장을 갖추고 사원증을 목에 건 채 '자녀의 방'으로 출퇴근하고 있다. 재택근무로 수면 시간이 늘어 좋던 것도 단 일주일. 상사에게서 걸려온 업무 전화를 받던 중 어린 자녀가 울음을 터뜨려 당황했다는 그는 "회사에서도, 집에서도 눈칫밥을 먹고 있다"며 "일과 생활의 분리가 어렵다"고 고충을 털어놨다.

