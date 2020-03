한편 RM이 속한 그룹 방탄소년단은 최근 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'을 발매했다. 이 앨범의 타이틀곡 '온'(ON)은 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 4위를 차지했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.