부산진구 학원에서 강사·학생 등 4명 코로나19 연쇄 감염

한편 부산 C 특수학교 교사도 코로나19 확진자(부산 81번)로 확인됐다. 이 교사는 앞서 확진 판정을 받은 어머니(부산 78번)로부터 감염된 것으로 추정된다. 이 교사는 지난 2월21일 신규발령을 받았으나, 개학연기로 학교를 방문하지 않아 접촉한 교직원과 학생은 없었던 것으로 확인됐다.

