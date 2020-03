임성재 "내친 김에 2연승 진군" …'넘버 1' 매킬로이는?

▲ 매킬로이 vs 켑카 "넘버 1 경쟁은 진행형"= 매킬로이의 전력이 강력하다. 지난해 3승을 앞세워 '올해의 선수'에 등극했고, 10월 2020시즌에 포함되는 조조챔피언십 공동 3위에 이어 11월에는 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 HSBC챔피언스에서 연장사투 끝에 잰더 쇼플리(미국)를 제압해 가속도가 붙었다. 올해는 1월 파머스오픈 공동 3위로 워밍업을 마친 뒤 2월 제네시스인비테이셔널과 멕시코챔피언십 공동 5위다.

▲ 임성재 "2연승 GO"= 2일 끝난 혼다클래식 우승 샷 감각이 그대로 살아있다는 게 고무적이다. 최대 325야드의 장타를 뿜어내면서 아이언 샷의 그린적중률 69.44%(대회 2위), 여기에 평균 1.78개(29위)의 '짠물퍼팅'을 곁들였다. 마지막날은 격전지 PGA내셔널골프장(파70)에서 가장 어렵다는 15~17번홀, 이른바 '베어트랩(Bear Trap)'에서 버디를 2개나 솎아내 난코스에 강한 면모까지 과시했다.