오렌지라이프, 'DIY' 종합건강상해보험 출시

박재우 오렌지라이프 상무는 "정형화된 보험의 틀을 깨고 고객이 원하는 대로 조립할 수 있는 DIY(Do It Yourself)보험"이라며 "기존 보험을 가입한 고객은 부족한 보장을 업그레이드하고 보험이 없는 고객은 필요한 보장만 골라 가입할 수 있어 가성비와 가심비를 높였다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.