코로나19에 화들짝…은행권, 본점 인력 재택근무로 전환

NH농협은행 또한 28일부터 본점 인원의 30% 이내에서 4개조로 나눠 재택근무 실시에 나섰다. 중앙본부, 영업본부 전직원을 대상으로 사무소별 필수인력 등을 고려해 총인원의 30% 이내 수준에서 1주(5영업일) 단위로 4개조를 편성해 재택근무토록 했다. 재택근무 대상에는 IT 인력도 포함되며 영업점 직원은 제외된다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.