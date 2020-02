WHO 사무총장 "한국, 견고하고 우수한 대응체계 갖춰"…강경화 장관, 게브레예수스 사무총장 면담

보건안보에 대해서도 논의했다. 양측은 지난해 처음으로 개최된 한-WHO 정책대화 등을 통해 한-WHO간 협력이 한층 강화돼가고 있다고 평가하고 올해 5월 한국의 WHO 차기 집행이사국 수임을 계기로 향후 코로나19 대응 노력을 포함해 국제사회의 보건안보를 위해 더욱 긴밀히 협력해나가기로 했다.

